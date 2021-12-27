РИАМО - 27 дек. Президент России Владимир Путин поручил и на 2022 год продолжить дополнительные выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом в новогодние праздники, сообщает Газета.ru.

Поручение адресовано кабмину РФ. Речь идет о двойных выплатах докторам, которые будут работать в новогодние праздники с Covid-пациентами.

Доложить о выполнении поручения нужно до 30 декабря текущего года. Ответственный за это — глава правительства России Михаил Мишустин.

Согласно документу, в стране будут установлены выплаты в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

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