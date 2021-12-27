РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. Жителей Люберец проинформировали о режиме работы пунктов вакцинации от коронавируса с 27 декабря по 2 января, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В графике появилось изменение – по понедельникам стационарные пункты не будут работать. В связи с новогодними праздниками 31 декабря и 1 января — выходные дни.

В ТЦ «Светофор» привиться можно будет 29 декабря с 16:00 до 19:00. В «Орбите» пункт вакцинации работает 28 и 30 декабря с 15:00 до 19:00. В отделе МФЦ «Центральный» прививку от коронавируса делают 29 декабря с 14:00 до 18:00.

Также вакцинироваться можно 2 января в поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы с 08:00 до 15:00.

Чтобы сделать первый компонент в медучреждении, необходима предварительная запись. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Второй компонент можно сделать без записи.

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