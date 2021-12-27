РИАМО - 27 дек. В Подмосковье подвели итоги бизнес-акселератора Lady007 от ассоциации «Женщины бизнеса» для действующих женщин-предпринимателей. Финалистки получили призы от региональных центров «Мой бизнес» и подарки от партнеров, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

На протяжении 4 недель участницы изучали глобальные тренды управления бизнесом, учились строить эффективные бизнес-модели и вдохновлялись историями действующих успешных предпринимателей. 10 девушек вышли в финал, где презентовали свои проекты.

«Приятно завершать год подведением итогов такого полезного образовательного мероприятия. Этот бизнес-акселератор получился особенным благодаря насыщенной программе, опытным спикерам и модераторам», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что в курсе приняли участие более 400 женщин-предпринимателей. Финалистки заняты в разных сферах деятельности, среди них – онлайн-обучение, досуговая и просветительская деятельность, производство полезных продуктов питания.

В своих выступлениях девушки отмечали насыщенную программу акселератора, рассказали о целях бизнеса и ответили на вопросы членов жюри.

Победительницей стала руководитель центра молодежного инновационного творчества «Генезис» Анна Рысина. Второе место заняла Татьяна Яцкова, которая занимается производством альтернативных десертов. Третье место у руководителя онлайн-школы для некоммерческих организаций и социальных предпринимателей Анны Зуборевой. Именно эти девушки отправятся на бизнес-форум EXPO2020 в Дубай.