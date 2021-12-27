РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. Начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев на оперативном совещании в администрации муниципалитета вручил главе городского округа Люберцы Владимиру Ружицкому нагрудный знак «За содействие МВД». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В канун Нового года хочу вам вручить нагрудный знак «За содействие МВД». Приказ о вручении был подписан министром МВД, генералом полиции Владимиром Колокольцевым», - сказал Романцев.

Он поблагодарил Ружицкого за помощь сотрудникам МВД, выдачу им служебных квартир.

Нагрудный знак МВД России «За содействие МВД» является ведомственным знаком отличия МВД России.