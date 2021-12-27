РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 дек. На территории городского округа Котельники в январе 2022 года проведут рейды «Нетрезвый водитель» и «Детское кресло», сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» состоится 8 января возле старого железнодорожного переезда на Дзержинском шоссе с 22:00 до 23:00, на Новорязанском шоссе, 5 — 22 января с 22:00 до 23:00.

Жителям напоминают, что за управление машиной в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф в 30 тыс. рублей и лишение права управления авто на срок от 1,5 до 2 лет. В случае повторного нарушения штраф увеличивается до 50 тыс. рублей, а также водителя лишают прав на 3 года.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло» пройдет 28 января с 17:00 до 18:00 возле торгово-развлекательного центра «МЕГА». За нарушение правил перевозки детей водителям грозит штраф в 3 тыс. рублей.