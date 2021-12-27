РИАМО - 27 дек. Пристройку на 400 мест к зданию школы №59 в деревне Марусино городского округа Люберцы откроют в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава Люберец Владимир Ружицкий вместе с директором Людмилой Королевой проверили готовность сооружения.

«Завершено строительство пристройки на 400 мест к зданию школы №59 в деревне Марусино. В рамках президентского проекта «Образование» и госпрограммы Подмосковья. Это современный, светлый, просторный корпус, соединенный с начальным блоком двумя переходами. Здесь разместились учебные кабинеты, мастерские, столовая на 400 мест и кухня полного цикла, спортивный зал, актовый зал», — сказал Ружицкий.

На территории школы построили многофункциональное спортивное ядро с площадками для игровых видов спорта, полосой препятствий, беговыми дорожками, лыжней.

«Школа откроет свои двери в 2022 году. Уверен, пристройка станет прекрасным подарком всем жителям Марусино к Новому году», — добавил Ружицкий.