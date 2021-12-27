РИАМО - 27 дек. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево и в подмосковном Жуковском вечером в понедельник отменили и задержали 40 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове 10 рейсов задержали и 2 отменили. В Домодедове задержаны 15 рейсов, отменены 3. В Шереметьеве 7 рейсов задерживаются, еще 2 отменили.

По данным онлайн-табло подмосковной воздушной гавани Жуковский, здесь задерживается 1 рейс, отмен нет.

Рейс считается задержанным, если он отклоняется от своего расписания на 30 минут или более. Данные о статусе рейсов поступают напрямую от аэропортов.