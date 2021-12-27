РИАМО - 27 дек. В следующем году столичные поликлиники оснастят цифровыми ЭКГ с возможностью подключения к ЕМИАС, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Такое нововведение позволит врачам сократить время на расшифровку исследований, а пациентам — быстрее получать результат ЭКГ, который затем будет храниться в электронной медкарте.

«Мы стараемся в следующем году в каждой поликлинике перейти на цифровые электрокардиографы, которые сразу подключены к системе ЕМИАС. Сама процедура занимает примерно 3-5 минут, и расшифровка этих кардиограмм будет осуществляться исключительно в электронном виде с помощью искусственного интеллекта и автоматически фиксироваться в ЕМИАС - врачу не нужно будет тратить на это время», — сказала Ракова.

Кроме того, в планах столичных властей интегрировать устройства суточного мониторинга сердца с единой цифровой платформой. Вице-мэр также пояснила, что цифровые электрокардиографы с подключением к ЕМИАС были опробованы в процессе диспансеризации горожан в павильонах «Здоровая Москва».



«Нововведение очень понравилось и врачам, и пациентам. Поэтому закупаем в этом году кардиографы и массово переоснащаем поликлиники. В этом же направлении мы будем двигаться на следующий год и попытаемся очень четко связать с ЕМИАС носимые устройства — такие, как суточный мониторинг работы сердца и давление. Автоматически с этих приборов в ЕМИАС будет поступать информация, также с помощью искусственного интеллекта обрабатываться, и это существенно снижает нагрузку врачей», — добавила она.