РИАМО - 27 дек. В Московской области в текущем году обработали от борщевика Сосновского свыше 18 тыс. га земель. План годовой кампании по борьбе с этим сорняком в регионе выполнен на 100%, сообщает пресс-центр Мособлдумы.

Одной из мер борьбы с борщевиком в регионе стало привлечение к работам по очистке земель осужденных.

К очистке земель от сорняка привлекают осужденных за нетяжелые преступления. Например, за мелкое мошенничество или систематическое нарушение общественного порядка могут назначить наказание в виде принудительных работ сроком от 2 месяцев до 5 лет.

В 2021 году такую меру наказания применили к 76 осужденным, которые очищали землю от борщевика в 15 городских округах Подмосковья и суммарно обработали 193 га земли.

В 2022 году к работам планируется привлечь 275 осужденных в 21 городском округе. Планируется, что они расчистят 2 тыс. га земли.

Бюджет Московской области на 2022-2024 годы предусматривает на борьбу с борщевиком 14 млн рублей ежегодно.

Кроме того, с 2018 года в регионе действуют штрафы за неудаление опасного сорняка: для граждан - от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 150 тыс. до 1 млн рублей.