РИАМО - 27 дек. Новым главой управы столичного района Аэропорт стал Алексей Борисенко, а главой района Сокол назначен Антон Мещеряков. Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте мэра города.

Контракт с ними был заключен на срок полномочий столичного градоначальника.

Мещеряков до вступления в должность занимал место первого замглавы управы района Сокол по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства. А до этого работал в ГБУ «Жилищник» района, ГКУ «Инженерная служба района Сокол» на разных должностях.

Борисенко до перехода в район Аэропорт работал главой управы района Сокол. А до этого трудился на различных должностях в столичном районе Коптево, в префектуре Северного административного округа.