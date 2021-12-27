РИАМО - 27 дек. На месте схода с рельс вагона грузового поезда на станции Волоколамск Рижского направления Московской железной дороги работают два восстановительных поезда со станций Ржев и Подмосковная. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

На время работ движение составов по железной дороге организовано по укороченным маршрутам. Поезда следуют от Москвы до станции Чисмена и от Шаховской до Волоколамска.

Для перевозки пассажиров от станции Чисмена до Волоколамска были запущены компенсационные маршруты автобусов.

МЖД принимает все меры, чтобы восстановить движение поездов на данном участке.

Перед пассажирами извинились за доставленные неудобства. Кроме того, их попросили планировать свои поездки с учетом произошедшего.