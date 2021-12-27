РИАМО - 27 дек. Жители столицы - участники проекта «Активный гражданин» смогут принять участие в специальном конкурсе на лучшее оформление магазинов и кафе к Новому году, сообщает «Вечерняя Москва».

Конкурс запустили среди бизнесменов мегаполиса. Лучших будут выбирать в 5 номинациях: «Лучшее оформление несетевого магазина», «Лучшее оформление сетевого магазина», «Лучшее оформление торгового центра», «Лучшее оформление предприятия общественного питания» и «Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг».

По итогам конкурса будут определены 15 победителей. Они получат по 5 млн рублей. Те, кто займет 2 и 3 места, получат по 3 и 2 млн рублей соответственно.

Ранее первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк сообщил, что новогодние елки, которые были украшены известными российскими дизайнерами, подарят столичным детским домам.