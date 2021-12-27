РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. На территории городского округа Люберцы в январе 2022 года проведут рейды «Нетрезвый водитель» и «Детское кресло», сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдет 1 января возле дома №34 на улице Кирова с 22:00 до 23:00, на Волковской, 69 — 3 января с 06:00 до 07:00, на Октябрьском проспекте, 25 — 5 января с 22:00 до 23:00, на Октябрьском проспекте, 186 — 7 января с 06:00 до 07:00, на Октябрьском проспекте, 415 — 19 января с 06:00 до 07:00, на Комсомольском проспекте под эстакадой — 29 января с 22:00 до 23:00.

Госавтоинспекторы напоминают, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии нарушителю грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение права управления машиной на срок от 1,5 до 2 лет. В случае повторного нарушения штраф увеличивается до 50 тыс. рублей, также водителя лишат прав на 3 года.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло» в округе пройдет 4 января с 17:00 до 18:00 на Октябрьском проспекте, 366, а также 9 января с 17:00 до 18:00 на Октябрьском проспекте, 112. Кроме того, рейд проведут на улице Никитина, 1/2 в поселке Томилино 23 января с 17:00 до 18:00.

За нарушение правил перевозки детей грозит штраф в размере 3 тыс. рублей.