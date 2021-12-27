РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. Отопление будет подаваться со сниженными параметрами в ряде домов Подольска 28 декабря из-за технологических работ, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В целях предупреждения аварийных ситуаций специалистами МУП «Подольская теплосеть» 28 декабря с 8:00 будут проводиться технологические работы на наружных сетях от котельной на улице Гайдара, в связи с чем отопление и горячее водоснабжение будет подаваться со сниженными параметрами.

Время проведения работ займет 8-10 часов. Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.