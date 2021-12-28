РИАМО - 28 дек. Любители фильмов и сериалов могут отметить сегодня Международный день кино, а те, кто предпочитает необычные праздники - День поиска северного оленя.

Международный день кино

Дата выбрала в честь первого сеанса синематографа братьев Люмьер, который прошел в Париже в 1895 году. Публике были представлены несколько короткометражных фильмов, среди которых и знаменитое «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота».

В России первый отечественный фильм показали в 1908 году. 7-минутная картина «Понизовая вольница» была снята по мотивам народной песни о мятежном Степане Разине.

День поиска северного оленя

Этот необычный и забавный праздник призывает людей задуматься о непростой и важной миссии помощников Деда Мороза.

Согласно различным поверьям, олень – это благоприятный символ, который ассоциируется с солнцем, светом, обновлением. Из-за сходства его рогов с ветвями образ животного часто связывают и с древом жизни.

Трифонов день

Православные христиане отмечают память святого Трифона Печенгского. Он жил на Кольском полуострове в XVI веке.

Он получил при рождении имя Митрофан. Однажды будущий святой услышал голос, велевший ему идти на север из Новгородской земли, где он проживал. Трифон отправился на Кольский полуостров и поселился на реке Печенга. Он начал проповедовать Евангелие среди саамов.

На Руси Трифона почитали как покровителя моряков, которому они молились в случае опасности.

День рождения маршала Советского Союза Ивана Конева

Он родился 28 декабря 1897 года на территории современной Кировской области. В годы Первой мировой войны он служил в царской армии. В 1918 году Конев вступил в большевистскую партию и начал сражаться в рядах Красной Армии.

Он славился необыкновенной памятью и военной интуицией. Эти качества помогали Коневу точно рассчитать постановку вооруженных сил и способствовали эффективности военных действий.

Будущий маршал командовал 19-й армией на Юго-Западном фронте в годы ВОВ, войсками Западного фронта. Он — дважды Герой Советского Союза, а также награжден орденом «Победа», 7 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени и другими отечественными и зарубежными наградами.

Погиб поэт Сергей Есенин

Жизнь русского поэта Сергея Есенина трагически оборвалась 96 лет назад. Тело поэта обнаружили в ленинградской гостинице «Англетер». Его похоронили на Ваганьковском кладбище в столице.

Есенин известен как тонкий лирик, мастер глубоко психологизированного пейзажа, певец крестьянской Руси, знаток народного языка и народной души.​