РИАМО - 27 дек. Пассажиры маршрутки, пострадавшие в дорожной аварии на северо-западе Москвы 23 декабря, имеют право на выплаты в АО «АльфаСтрахование». Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков и Национального союза страховщиков ответственности.

Авария случилась на улице Свободы у дома №80. Водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. Предполагается, что у водителя иномарки случился внезапный приступ, связанный с ухудшением состояния здоровья. В результате ДТП пострадали 11 человек. 8 из них, в том числе 2 ребенка были доставлены в больницу.

«По данным, полученным от страховых компаний на основании заявлений потерпевших о страховых выплатах, <...> с начала действия закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (2013 год) произошло 488 аварий с участием маршруток, в результате, которых получили ранения различной степени тяжести 613 человек, погибло 7 человек», — сказала вице-президент НССО Светлана Гусар.

Она добавила, что по текущей страховой статистике, у пассажира городской маршрутки риск получить травму или погибнуть в ДТП примерно в 2 раза выше, чем у пассажира обычного автобуса.

По данным автоматизированной информационной системы НССО ответственность перевозчика застрахована в АО «АльфаСтрахование». В страховой компании подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем.