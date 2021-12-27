РИАМО - 27 дек. Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с гибелью мужчины на территории горнолыжного комплекса на юге города, сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла 24 декабря. В горнолыжном комплексе катавшийся 59-летний мужчина травмировался и впоследствии скончался.

Специалисты Чертановской межрайонной прокуратуры занимаются выяснением обстоятельств и причин произошедшего. Они дадут оценку исполнению требований федерального законодательства о безопасности услуг для жизни и здоровья населения.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.