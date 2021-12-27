РИАМО - 27 дек. Пользователи сообщают о массовом сбое в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сайта downdetector.ru.

Большинство людей (43%) сообщает о сбоях в работе приложения. Еще 38% заметили неполадки при отправке сообщения. Сложности с подключением сервера заметили 16% пользователей.

Прежде проблемы в работе мессенджера возникали в начале декабря.

Telegram — бесплатный кроссплатформенный мессенджер, который можно установить на мобильные и стационарные устройства. Пользователи могут обмениваться в нем не только текстовыми сообщениями, но и медиафайлами.