РИАМО - 27 дек. Пользователи сообщают о массовом сбое в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сайта downdetector.ru.
Большинство людей (43%) сообщает о сбоях в работе приложения. Еще 38% заметили неполадки при отправке сообщения. Сложности с подключением сервера заметили 16% пользователей.
Прежде проблемы в работе мессенджера возникали в начале декабря.
Telegram — бесплатный кроссплатформенный мессенджер, который можно установить на мобильные и стационарные устройства. Пользователи могут обмениваться в нем не только текстовыми сообщениями, но и медиафайлами.
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