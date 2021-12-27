РИАМО - 27 дек. Представители малого и среднего бизнеса через электронные торги в Подмосковье арендовали 49 коммерческих объектов недвижимости с начала текущего года, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Из них - 15 земельных участков и 34 помещения/здания.

Ежегодно Минмособлимущество совместно с органами местного самоуправления утверждает перечень объектов имущества, предназначенных для субъектов малого бизнеса, и включает их в план торгов для вовлечения в хозяйственный оборот.

В Московской области такие объекты недвижимости реализует комитет по конкурентной политике посредством проведения земельно-имущественных торгов. Сегодня торги в Подмосковье – это простая и доступная процедура, которая позволяет большому количеству людей участвовать в ней. Единая торговая площадка - портал ЕАСУЗ - обеспечивает открытость, доступность и прозрачность проведения всех торгов, а участник, вне зависимости от географического расположения, может участвовать в торгах в онлайн-режиме и имеет круглосуточный доступ ко всем актуальным лотам.

Сейчас своих арендаторов, планирующих развивать бизнес в Подмосковье, ждут еще 13 объектов – 9 земельных участков общей площадью 87 068 кв. м и 4 помещения/здания площадью 1481,6 кв. м.