РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 дек. Порядка 100 тыс. жителей Балашихи получили чистую воду благодаря современной станции водоочистки, ее ввели в эксплуатацию в понедельник на ВЗУ №2-7 в микрорайоне Саввино, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Чтобы не допустить вторичное загрязнение воды, там был установлен комплекс водоподготовки производительностью 20 тыс. куб. м в сутки. Это позволит обеспечивать качественной питьевой водой, соответствующей нормам СанПиН, предприятия и социальные учреждения, а также порядка 100 тыс. жителей. Состав исходной воды характеризовался повышенным содержанием солей железа и марганца.

По словам министра ЖКХ региона Антона Велиховского, за последние 6 лет в Подмосковье было построено и модернизировано порядка 400 объектов водоснабжения. В их числе новые водозаборные узлы, станции водоочистки и водоподготовки, сети водоводов.

«В актуальном плане работ министерства ЖКХ по улучшению качества питьевой воды до конца 2024 года входит строительство и модернизация около 100 объектов водоснабжения, которые будут снабжать чистой питьевой водой жителей городских округов Чехов, Можайский, Пушкинский, Богородский, Жуковский, Красногорск, Ленинский, Серпухов, Орехово-Зуевский, Талдомский, Солнечногорск, Волоколамский, Люберцы, Воскресенск, Дмитровский, Мытищи, Богородский, Егорьевск, Одинцовский», - перечислил Велиховский.

Работы на ВЗУ №2-7 в Балашихе были реализованы в 2021 году. Там провели подготовительные работы на площадке, завезли станцию водоочистки, провели подключение и наладку оборудования.

В рамках реализации программы губернатора региона «Чистая вода» и госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы за 6 лет качество водоснабжения было улучшено для 2 млн жителей, проживающих в 48 городских округах.

По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, доля населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, выросла с 83,2% до 92,7% (по состоянию за I полугодие 2021 года).