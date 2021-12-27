РИАМО - 27 дек. В настоящий момент в Подмосковье на торгах, организатором которых выступает комитет по конкурентной политике Московской области, реализовано более 270 объектов нежилого фонда. Это на 11% больше, чем в 2020 году, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Предприниматели смогли приобрести в собственность 119 помещений и зданий, а арендовать - 154. Фиксируется рост интереса жителей и предпринимателей к участию в торгах - в некоторых случаях количество участников аукциона достигало 29 человек.

Поступления в бюджет муниципалитетов от продажи помещений и зданий составили более 600 млн рублей, от аренды казна будет пополняться на 70,9 млн рублей.

Большинство предоставленных помещений расположены на первых и цокольных этажах, а также в подвалах жилых многоквартирных домов в пешей доступности от остановок общественного транспорта. В них появятся объекты торговли, общественного питания, офисы и иные коммерческие учреждения в зависимости от типа функционального назначения.

На торгах инвесторам регулярно предлагаются нежилые объекты, расположенные в выгодных локациях. Ознакомиться с лотами можно на портале ЕАСУЗ.