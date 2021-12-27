РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. С 20 по 26 декабря в Единую дежурную диспетчерскую службу-112 городского округа Люберцы поступило более 11,5 тыс. обращений, сообщил в понедельник на еженедельном оперативном совещании руководитель службы Виталий Богданов.

«За прошедшую неделю в ЕДДС-112 Люберец поступило 11 580 обращений. Из них 836 — на горячую линию администрации и 10 744 по единому номеру 112», — сказал Богданов.

Поступившие на телефон горячей линии администрации 134 обращения связаны с работой жилищно-коммунального комплекса, 20 — с содержанием дорог и тротуаров, 10 обращений связаны с работой уличного освещения, по 4 — с экологией и нарушением тишины.

В службу 112 по вопросам работы скорой медицинской помощи обращались 5694 раза, полиции и ГИБДД — 2256, пожарных и спасателей — 54, аварийно-газовой службы — 75.

С начала 2021 года принято и обработано 544 433 обращения.

Богданов добавил, что в период с 31 декабря по 10 января службы будут работать в усиленном режиме.