РИАМО - 27 дек. В Москве создадут команду помощников для врачей, сопровождающих пациентов с хроническими заболеваниями по 9 нозологиям, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Это решение затронет около 1,5 млн жителей столицы. Команду составят 800 сотрудников взрослых поликлиник. Они будут работать по принципу «персональных помощников», которые сопровождают пациентов с онкозаболеваниями.

«Мы на будущий год вводим новый подход проактивного диспансерного наблюдения для хронических больных по 9 нозологиям, которые являются основными группами, формирующими смертность. В основном эти заболевания касаются БСК и эндокринологии», — сказала Ракова.

Члены команды будут контролировать и обеспечивать связку врача с пациентом и динамический мониторинг прохождения им полного стандарта диспансерного наблюдения. Все это обеспечивается соответствующей информационной системой, системой поддержки врачебных решений.

«И это уже не эксперименты, это массовое внедрение. Команду пациента на диспансерное наблюдение мы будет формировать по аналогии с онкопомощниками», — добавила заммэра.

В число 9 нозологий, которые будет затрагивать новый стандарт, входят болезни системы кровообращения, сахарный диабет, болезни легких и желудка. Они являются основной причиной большинства летальных исходов в структуре смертности.