РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. За минувшую неделю из городского округа Люберцы вывезли почти 30 тыс. куб. м отходов, сообщил заместитель руководителя подразделения регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» в муниципалитете Алексей Гвоздев в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«С 20 по 26 декабря региональным оператором вывезено и отправлено для последующей переработки и сортировки на КПО «Восток» 29 048 кубометров отходов. Из них 2 745 кубометров сухих отходов», - сказал Гвоздев.

Также за прошлую неделю было вывезено 76 кубометров отходов с несанкционированных свалок.

По его словам, за указанный период было принято и обработано 13 обращений от жителей.