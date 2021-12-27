РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. За минувшую неделю жители Люберец обратились к властям по вопросам содержания парков 6 раз, сообщил в понедельник на еженедельном оперативном совещании директор МУ «Парки культуры и отдыха» Алексей Орлов.

«С 20 декабря по 26 декабря поступило 6 обращений. Из них по системе МСЭД — 2 обращения, по системе ЕЦУР — 4 обращения. Тематика поступивших обращений содержалась следующая: содержание территорий, устранение граффити, комплексное благоустройство парковых территорий», — сказал Орлов.

Он добавил, что за неделю в парке выполнили ремонт МАФов и устранили граффити.

С 20 по 26 декабря было организовано 25 культурно-массовых мероприятий. На текущей неделе запланировано 21 мероприятие.