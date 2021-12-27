РИАМО - 27 дек. В городском округе Домодедово арестован 53-летний местный житель, который обвиняется в покушении на убийство, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Он обвиняется в покушении на убийство сотрудницы частной охранной организации.

25 декабря пьяный мужчина на крыльце травматологического отделения на улице Пирогова в Домодедове на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений напал на женщину-охранника. Он нанес своей жертве несколько ударов ножом.

Агрессивного мужчину остановили очевидцы. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение.