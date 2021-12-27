РИАМО - 27 дек. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов подарил новые футбольные бутсы школьнику из Реутова в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», сообщает пресс-служба МОРО «Единая Россия».

Подарок получил Савелий Демин. Мальчик четыре месяца занимается в футбольной секции «Альфа» в реутовской школе №5 и делает успехи в спорте. Так, недавно он помог обеспечить своей команде второе место в турнире, забив два гола в футбольном матче.

По словам матери Савелия, они с мужем долгое время излишне опекали ребенка, имеющего ограничения по здоровью, и опасались его потенциальных спортивных травм и падений. Однако стремление сына к занятию футболом убедило их в том, что спорт должен быть в жизни ребенка.

«Это его заветная мечта, он буквально живет футболом. Безусловно, мы понимаем, что есть риск получить травму и переживаем за сына, но видя его счастливые глаза, знаем, что все делаем правильно», - сказала мать Савелия Мария Демина.

В преддверии Нового года Савелий принял участие в рамках благотворительной акции «Елка желаний» и загадал получить в подарок новые бутсы. Желание мальчика решил исполнить глава Мособлдумы.

Новогодние елки с детскими желаниями установлены в каждом муниципалитете Московской области. Желания детей исполняют депутаты Госдумы, Мособлдумы и городских советов.