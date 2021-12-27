РИАМО - 27 дек. Центральная пригородная пассажирская компания подключила 157 новых валидаторов на станциях Московской железной дороги. Общее число валидаторов на полигоне компании достигло 632 устройств, сообщает пресс-служба ЦППК.

Решение о размещении валидаторов принимается на основании изучения пассажиропотока.

Так, больше всего аппаратов в 2021 году было подключено на Казанском направлении МЖД – они были установлены на станциях, где раньше не было этих устройств. Сейчас 31 остановочный пункт на Казанском направлении оборудован валидаторами.

Отмечается, что сегодня наибольшим количеством валидаторов обеспечено Савеловское направление МЖД.

Наличие валидаторов на станции позволяет пассажирам сэкономить на поездках, поскольку некоторые виды абонементов возможно оформить только от станций с валидирующими устройствами или турникетами.