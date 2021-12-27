РИАМО - 27 дек. Политик Роман Юнеман, друживший с публицистом Егором Просвириным, погибшим после выпадения из окна в центре Москвы, рассказал, что узнал о смерти друга от его жены и заявил, что случившееся не было убийством, сообщает Газета.ru.

«Я ей звонил, она все подтвердила. Я думаю, что лучше сейчас пусть они все придут в себя, я пока не хочу подробностями делиться. Но, я так понимаю, что это не убийство, ничего», — сказал Юнеман.

Политик отметил, что дружил с Просвириным и был подписчиком основанного им издания «Спутник и погром».

«Его тексты на меня сильно повлияли. Нас дружеские отношения связывали, я к нему на стримы ходил. Мы не работали вместе, но имели хорошие дружеские отношения», — добавил Юнеман.

Ранее 35-летний Егор Просвирин выпал из окна третьего этажа дома на Тверской улице в Москве. Мужчина скончался от полученных травм до приезда врачей. По словам очевидцев падения, в руках Просвирина был нож.

По неподтвержденным данным, мужчина мог пребывать в состоянии наркотического опьянения. В момент выпадения в квартире с Просвириным находилась его жена.