РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. Божественная литургия пройдет в новогоднюю ночь в Никольском храме подмосковного Подольска, сообщается в группе «Никольский храм г. Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Так, 31 декабря в 23:30 в храме будет совершаться божественная литургия. Все, подготовившиеся к принятию Святых Христовых Таин, смогут приобщиться Святых Даров из потира, принадлежавшего святому праведному Иоанну Кронштадтскому.

Горожан приглашают при желании присоединиться к совместной молитве.