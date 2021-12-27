РИАМО - 27 дек. Перед смертью российский публицист и создатель сайта «Спутник и погром» Егор Просвирнин рассказал, что задумывается о том, стоит ли его жене воспитывать их детей. Об этом сообщает Газета.ru.

В понедельник 35-летний Просвирнин выпал с балкона третьего этажа над рестораном «Пушкин» и магазином «Армения». Мужчина скончался от полученных травм.

«Речь идет о том, как вы живете с женщиной днем и ночью в течение 6 лет, а потом вдруг оказывается, что вы ее совсем не знали. Довольно неприятное ощущение», — написал Просвирнин в Twitter-аккаунте.

Он добавил, что жена хотела его разозлить, но при этом некоторые вещи запрещено говорить.

Егор Просвирнин — публицист. Является создателем националистического сайта «Спутник и погром», а также автором YouTube-канала CzarSputnik. Мужчина еще занимался политической деятельностью.