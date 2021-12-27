РИАМО - 27 дек. Каждая пятая компания в России заказала на корпоратив грузинские блюда, чуть менее популярными оказалась итальянская еда, сообщает Газета.ru.

Итальянскую кухню предпочли 15% заказчиков. Такие данные представил сервис доставки еды Catery.

В компании добавили, что люди истосковались по корпоративным мероприятиям, при этом горизонт планирования сильно сократился.

Средняя цена заказов к концу декабря по сравнению с началом месяца выросла на 32% и составила 18,5 тыс. рублей. При этом в пиковый день — 13 декабря — он составил 25 тыс. рублей.