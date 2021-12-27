РИАМО - 27 дек. Муниципалитеты Московской области, которые отличились в праздничном украшении территорий к новогодним праздникам, наградили в Главном управлении по информационной политике региона.

Представителям округов вручили почетные грамоты ГУИП Подмосковья за вклад в развитие муниципальных образований по итогам праздничного оформления территорий.

Их вручил первый замруководителя ГУИП региона Александр Менчук. Среди отмеченных округов: Балашиха, Королев, Котельники, Красногорск, Ленинский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Химки.

1 декабря в 150 подмосковных парках зажгли праздничную иллюминацию и огни на новогодних елках. Также в регионе украсили территории, где проводятся массовые мероприятия, и знаковые общественные места. В общественном транспорте, в парках и на катках создавать новогоднее настроение помогает специальный плейлист программы «Зима в Подмосковье».