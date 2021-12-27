РИАМО - 27 дек. Минобороны РФ заявило о подготовке НАТО к полномасштабной войне с Российской Федерацией, сообщает kp.ru.

«Военное строительство НАТО полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», – сказал замминистра обороны страны Александр Фомин.

Он добавил, что в доктринах Североатлантического альянса Российская Федерация указана как главный источник угроз коалиционной безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страна может по-разному ответить на расширение НАТО на восток.