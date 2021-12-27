РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. В микрорайоне Кузнечики городского округа Подольск украсили центральную елку детскими самодельными игрушками, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник сотрудники территориального управления в микрорайоне Кузнечики совместно с жителями украсили главную елку микрорайона игрушками, сделанными детьми и родителями в рамках конкурса «Новогодняя игрушка».

Горожан просят бережнее относиться к новогоднему убранству и любоваться поделками детей.

Ранее сделанные детьми игрушки украсили елку на стадионе ФСК «Заречье» микрорайона Климовск.