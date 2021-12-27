РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. С 20 по 26 декабря на штрафстоянку в Люберцах переместили более 100 автомобилей, сообщил начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Олег Шиховцев на еженедельном оперативном совещании в понедельник.

«Перемещено на штрафную стоянку 104 автомобиля, привлечено к административной ответственности 152 водителя. Общая сумма штрафов составила 750 тысяч рублей», - сказал Шиховцев.

В ходе работ по выявлению бесхозяйных автомобилей на специализированную стоянку переместили 2 транспортных средства.