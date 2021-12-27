РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. С 20 по 26 декабря с городских дорог в Люберцах вывезли более 1,5 тысячи кубических метров снега, сообщил начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета Олег Шиховцев в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«За отчетный период дорожными службами вывезено 1558 кубометров снега и 42 кубометра мусора. Очищено 95 остановочных пунктов», — сказал Шиховцев.

На прошедшей неделе в работах по содержанию автомобильных дорог было задействовано 132 дорожных рабочих и 90 единиц спецтехники. Проводились работы по противогололедной обработке и очистке дорог, дорожных переходов и тротуаров.

Шиховцев добавил, что на портал «Добродел» за прошедшую неделю поступило 43 обращения.