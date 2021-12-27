РИАМО - 27 дек. В Домодедове появился центр помощи при ДТП, он будет работать каждый день с 08:00 до 20:00, сообщила РИАМО генеральный директор региональной общественной организации содействия предупреждению ДТП «Союз безопасности дорожного движения» Московской области Светлана Заболоцкая.

Центр открылся по адресу: Каширское шоссе, 23.

«Внутри также находятся кабинет сотрудника ГИБДД для оформления ДТП без пострадавших с участием полиции и кабинет специалиста ГКУ ЦБДД МО для оформления ДТП по процедуре европротокола и оказания бесплатной услуги информационно-консультационной поддержки», - сказала Заболоцкая.

Получить консультацию специалиста центра можно по телефону: 8 (800) 444-58-34.

С сентября текущего года служба помощи при ДТП работает на базе ГКУ «Центр безопасности дорожного движения» Московской области в округах Красногорск, Истра, Одинцовский, Химки, Мытищи, Люберцы, Подольск, Сергиево-Посадский, Королев, Солнечногорск, Балашиха, Ленинский, Раменский.

В результате за истекший период помощь в оформлении ДТП оказана порядка 200 тыс. участникам дорожных аварий. Кроме того, время нахождения участников ДТП на проезжей части сократилось с 3 часов до 40 минут, а количество выездов экипажей ГИБДД на место аварии снизилось с 85% до 39%.