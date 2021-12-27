РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 дек. Депутат Государственной Думы Российской Федерации, спортсмен и паралимпийский чемпион Михаил Терентьев поздравил ветерана из подмосковного Красногорска Зою Кузнецову с наступающим Новым годом и Рождеством, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Кузнецова – коренная жительница Красногорска. В этом году на отпраздновала свое 96-летие. Когда началась война, 16-летняя девушка устроилась санитаркой в госпиталь «Архангельское», после – год училась на сестринских курсах и была направлена на фронт. День Победы встретила в Литве, а после Победы еще полвека проработала в медицине.

«Спасибо огромное за все! Вы молодцы, делаете большое дело. Не забываете нас и это очень приятно. Я всех тоже поздравляю с наступающим Новым годом. Вы хоть и молодые, но в такое нелегкое время, я тоже желаю вам всем здоровья, потому что без него никуда!», – сказала ветеран.

Терентьев подарил Кузнецовой продуктовый набор, а также пообещал заказать ей в качестве подарка на Новый год инвалидную коляску, которая ей необходима.

«Рад был поздравить Зою Васильевну с наступающими праздниками. Очень добрый и глубокий человек с невероятным жизненным опытом. Пожаловалась, что сложно стало ходить и выходить на улицу. Принял решение подарить Зое Васильевне коляску для прогулок на свежем воздухе, которую вручим совместно с партийцами от «Единой России», - отметил Терентьев.