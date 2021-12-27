РИАМО - 27 дек. Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в доме 17 по улице Молодежной в Раменском, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Сигнал о ЧП поступил в 11:08, локализовать возгорание на площади 6 кв. м смогли в 12:11. Открытое горение удалось потушить через 14 минут после этого. В 13:06 специалисты ликвидировали последствия огня.

В тушении пожара участвовали 17 единиц техники и 48 человек. Пострадавших в инциденте нет.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу располагается детский сад.