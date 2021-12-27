РИАМО - 27 дек. Порядка 50% опрошенных представителей малого бизнеса не доверяют своим сотрудникам, которые работают у них маркетологами, бухгалтерами и IT-специалистами, сообщает Газета.ru.

Главой причиной недоверия предприниматели назвали неисполнительность работников. 52% респондентов сталкивались с отказом подчиненных выполнять задачи или с тем, что работники не справляются с обязанностями. 21% бизнесменов теряли выручку из-за действий маркетолога.

Кроме того, 67% руководителей и владельцев собственного бизнеса хотят разбираться в работе всех отделов и сотрудников компании. Также 53% респондентов отметили, что не смогут заменить любого сотрудника своей фирмы.

При этом 30,3% руководителей считают, что ежедневные совещания наиболее эффективны для погружения в работу сотрудников. 25,3% респондентов отслеживают процессы через чаты и личное общение с сотрудниками.

Опрос провел проект «Виртуальный маркетолог Макс» с 6 по 15 декабря. В нем приняли участие 1209 генеральных и наемных директоров из 15 регионов страны.