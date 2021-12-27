РИАМО - 27 дек. В Балашихе депутат Мособлдумы Тарас Ефимов поздравил с наступающим Новым годом 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Золотова, он передал фронтовику новогодний продуктовый набор и теплый плед, сообщает пресс-служба парламентария.

Предновогодняя акция «С Новым годом, ветеран!» партии «Единая Россия» стартовала по всему Подмосковью. Ефимов навестил Александра Золотова, который в этом году отпраздновал 100-летний юбилей. Он пожелал фронтовику крепкого здоровья, бодрости духа и хорошего настроения.

«Александр Золотов – легендарный человек. В свои 100 лет ветеран продолжает быть активным участником городских мероприятий. Совсем недавно вместе мы возлагали цветы к Стеле Победы в честь 80-летия контрнаступления советских войск под Москвой. Он – непосредственный участник тех боев. И, конечно, сегодня мы еще раз говорим ему спасибо за Победу и мирное небо над головой», - сказал Ефимов.

Золотов поблагодарил депутата за внимание и поздравления к Новому году.

«Самое главное сейчас для ветеранов – это общение. Особенно, в период пандемии, когда многие боятся выходить на улицу. Я поставил прививку, ношу маску и перчатки и потому могу гулять и жить полноценной жизнью», - отметил Золотов.

Парламентарий подчеркнул, что поздравление участников Великой Отечественной войны в Балашихе продолжатся, в том числе с участием депутатов городского Совета депутатов.

Александр Золотов участвовал в битве за Москву, Висло-Одерской операции, сражался в Курской битве, освобождал Польшу от фашистских захватчиков. После Великой Отечественной войны продолжил военную службу. В Железнодорожный переехал после увольнения в запас в 1977 году. Фронтовик награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине» III степени и 20 медалями.