РИАМО - 27 дек. В библиотеке искусств Электростали прошел музыкальный вечер «Мелодии в новогодних ритмах», сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие прошло 24 декабря. В этот день выступило клубное любительское объединение центра культуры «Досуг» – вокальный коллектив «Мы из Ретро».

В исполнении Ирины Пчелиной, Александра Свешникова, Алексея Соловьева, Вероники Хромушкиной и других вокалистов прозвучали новогодние песни и популярные шлягеры советской эстрады.

Мероприятие было бесплатным.