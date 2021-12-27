РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. В Подольске назвали победителей костюмированного трейл‑забега, который проходил в лесопарке «Елочки» в преддверии Нового года, сообщается в группе «Фитнес клуб «Flight Fit» в соцсети «ВКонтакте».

Забег на дистанции 5, 10 и 20 километров проходил 26 декабря. В нем приняли участие около 50 человек, включая детей. Все они были в новогодних костюмах.

Для горожан провели развлекательную программу, разминку и многое другое.

Победителями на дистанции 5 километров стали Илья Данилин и Олеся Каргальская. На дистанции 10 километров первое место занял Евгений Федоров, а на дистанции 20 километров победителем стал участник по имени Сергей.