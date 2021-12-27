РИАМО - 27 дек. Заместитель главы администрации Электростали Марианна Кокунова вручила электростальским школьникам дипломы лауреатов стипендии губернатора Подмосковья в области образования, сообщает пресс-служба администрации округа.

Эта стипендия вручается ребятам за отличные успехи в учебе, творчестве и спорте.

В этом году ее получили Владислав Терехин, Снежана Поплавская и Роман Пухтий.

Ребят поздравили с заслуженными наградами и пожелали дальнейших успехов.