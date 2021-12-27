©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Презентация проекта «Елки больших городов. Новогодние традиции» состоялась 27 декабря.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Выставка проходит уже в шестой раз в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Полюбоваться дизайнерскими елками можно на площадке на Кузнецком мосту недалеко от ЦУМа.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Дизайнеры, молодые художники, артисты балета, музыканты и популярные персоны украсили 15 пушистых красавиц.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Свой взгляд на украшение традиционного символа Нового года представили дирижер Юрий Башмет, пианист Виктор Осадчев, премьер Большого театра Денис Родькин, телеведущая Алла Михеева и другие.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Представить собственную елочку пришла певица Валерия.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Не обошлось и без Дедушки Мороза и его верной помощницы Снегурочки, которые развлекали гостей мероприятия.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На выставке можно провести много времени, рассматривая уникальные украшения.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
А еще точно удастся сделать отличный кадр для соцсетей.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Здесь каждый найдет елочку по вкусу – гурманам точно понравится дерево с бантиками, напоминающими аппетитные макароны фарфалле.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Фанатам Гарри Поттера понравится елка, которую венчает распределяющая шляпа.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Тем, кто мечтает о блистательной карьере в кино, стоит загадать желание возле дерева, которое украшено статуэтками «Оскара».
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Одно из деревьев увешано письмами с добрыми пожеланиями к празднику и, конечно, приветами родным и близким.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: выставка дизайнерских елок фестиваля «Путешествие в Рождество».
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: выставка дизайнерских елок фестиваля «Путешествие в Рождество».
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии