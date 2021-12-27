РИАМО - 27 дек. На территории столицы в новогоднюю ночь следить за соблюдением порядка будут около 3,5 тыс. человек, из них 2 тыс. сотрудников полиции и 1,5 тыс. росгвардейцев, сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

В остальные дни новогодних каникул в мегаполисе каждый день контролировать соблюдение порядка будут около 1,1 тыс. полицейских и росгвардейцев.

В городе запланировано провести множество праздничных новогодних и рождественских мероприятий. Представления будут проходить в особом режиме из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Так, по 9 января на 27 столичных площадках проводится торговая ярмарка-фестиваль «Путешествие в Рождество», на которой предусмотрены новогодняя торговля, работа каруселей, установка ледовых катков.

Еще по 7 января 2022 года в Гостином Дворе состоятся 40 новогодних представлений для детей. В храме Христа Спасителя по 9 января пройдут детские спектакли, а в центральном выставочном зале «Манеж» с 3 по 18 января – экспозиция «Фанерон. Город мечты», посвященная городу будущего. На выставке различные сферы деятельности человека представят через инсталляции, музыку и интерактивы.

В учреждениях культуры организуют праздничные мероприятия. Они пройдут как в очном формате, так и онлайн формате на официальных сайтах. Еще в мегаполисе в честь Нового года и Рождества пройдут народные гулянья и спортивные мероприятия.

Из-за ограничительных мер число зрителей на представлениях будет не более 70% от общей заполняемости зала. Людей старше 18 лет в помещения, где проводятся мероприятия, будут пускать только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе.