РИАМО - 27 дек. В рамках празднования Дня спасателя в Реутове состоялось торжественное открытие реконструированных объектов крупнейшей в регионе специализированной пожарно-спасательной части и вручение руководителям боевых подразделений сертификатов на приобретение новой техники, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«СПСЧ Реутова является головным подразделением аэромобильной группировки Московской области, которая в кратчайшие сроки готова собраться, следовать и выполнять задачи по предназначению в любой точке как Московской области, так и страны. Надежная работа всех технических механизмов неразрывно связана с инфраструктурной поддержкой. Реконструкция старых зданий заняла два года. Устаревшие постройки: склады, ангары, очистные сооружения были демонтированы, а на их месте возведены современные, отвечающие всем необходимым требованиям объекты", - сообщает пресс-служба.

Были построены служебное общежитие на 19 квартир, современный гараж на 22 машино-выезда, многофункциональный пост ежедневного технического обслуживания спецтехники, проведена полная замена оборудования котельной, обновлены коммуникации. Для боевой и спортивной подготовки личного состава построены теплодымокамера, тренажерный комплекс, спортивная площадка, учебно-тренировочная пожарная башня.

В течение последнего года проведена реконструкция административно-бытового здания. Пятиэтажное сооружение с одноэтажными пристройками было построено в 70-е годы ХХ века и нуждалось в срочном обновлении.

«Специализированная пожарно-спасательная часть построена по последнему слову техники. Помимо этого, мы закупили и поставили 41 единицу специальной пожарно-спасательной техники, а также вещевое имущество. Здесь есть все, что позволяет боевому подразделений выполнять свой функционал», - сказал начальник управления инвестиций и строительства МЧС России Сергей Величев.

В здании разместятся не только подразделения СПСЧ, но и служба пожаротушения Московской области, а также музей Главного управления МЧС России по Московской области.