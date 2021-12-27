РИАМО - 27 дек. На заседании Высшего совета региона губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги года. По отраслевым номинациям была присуждена премия губернатора «Прорыв года». Победителем в номинации «Флагман образования» стала Электросталь, сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время заседания Высшего совета прошла торжественная церемония награждения лучших муниципалитетов. Премия губернатора «Прорыв года» присуждается ежегодно за наивысшие результаты в достижении целевых показателей развития региона.

Электростальская система образования традиционно занимает лидирующие позиции в области и эту планку понижать не собирается. Из 18 школ города 17 находятся в «зеленой» зоне, а 9 из них входят в топ–100 лучших школ Подмосковья. Это абсолютный максимум среди всех муниципалитетов.

Ежегодно качество образования в Электростали растет, и это доказывают результаты школьников, участвующих в олимпиадах, сдающих ЕГЭ и успешно поступающих в вузы.