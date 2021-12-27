РИАМО - 27 дек. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев помог 6-летнему Михаилу Копаневу из Орла осуществить мечту — побывать в Музее космонавтики в Москве. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В преддверии Нового года министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» – флагманской в линейке мероприятий «Новый год в каждый дом», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Глава МВД снял с новогодней ели один из украшавших ее бумажных шаров и прочитал заветное желание 6-летнего Михаила Копанева. Маленький житель Орла мечтал побывать в Музее космонавтики в Москве.

Спустя всего несколько дней Михаил Копанев с мамой и папой прибыли в столицу. Юный гость столицы узнал, что в космосе проводятся сложные научные исследования, увидел макеты спутников, ракет, орбитальных станций и лунохода. Экскурсия получилась насыщенной, а музей превзошел все ожидания мальчика.

Кроме того, по поручению министра для маленького Миши подготовили большую двухдневную праздничную программу. Он побывал на Красной площади, на смотровой площадке в «Москва-Сити», а также в «Москвариуме» и на фабрике мороженого.